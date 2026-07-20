Vasto attacco di droni ucraini contro centri logistici russi

Domodedovo, 20 lug. (askanews) - Nelle immagini il centro logistico nella città di Domodedovo, nella regione di Mosca, colpito da un drone ucraino durante un attacco contro la capitale russa. Secondo Mosca sarebbero stati oltre 400 i droni lanciati. Il governatore della regione, Andrej Vorobiov, ha dichiarato che 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite durante gli attacchi sferrati in diverse zone della regione di Mosca.

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato operazioni militari ucraine contro infrastrutture logistiche e depositi di petrolio nel territorio di Mosca.

"Le nostre operazioni a lungo raggio hanno prodotto risultati contro infrastrutture logistiche e un deposito di petrolio. Ringrazio i militari delle Forze per i Sistemi Senza Pilota, i nostri servizi di intelligence, le Forze Missilistiche e di Artiglieria e le Forze per le Operazioni Speciali. Gli obiettivi si trovavano a oltre 400 chilometri dal nostro confine", ha detto, aggiungendo che "nel Mar Nero sono state inoltre colpite due petroliere della cosiddetta 'flotta ombra' e quattro navi mercantili".