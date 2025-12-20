ULTIME NOTIZIE 20 DICEMBRE 2025

Vasta operazione anti-droga, 384 arresti in diverse province

Roma, 20 dic. (askanews) - Arrestate 384 persone, circa 1.400 chili di droga sequestrati, 655 denunce. É il risultato della vasta operazione della polizia di Stato in diverse province, contro la criminalità diffusa, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle indagini sono emerse nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo della droga; contestati reati contro il patrimonio, porto illegale di armi ed episodi di violenza. Tra gli arrestati ci sono anche alcuni minori. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e uno di eroina, oltre a 41 armi da fuoco e 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Sono stati inoltre individuati diversi profili social su cui sono in corso verifiche e si stanno controllando, in base al nuovo quadro normativo, le vendita di prodotti a base di canapa in alcuni cannabis shop.

CRONACA
