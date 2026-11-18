Roma, 18 nov. (askanews) - "Per rispondere alle necessità abitative del Paese occorrono circa 150mila alloggi l'anno e questi numeri non ci sono. Il governo dopo quarant'anni di totale assenza ha risposto con il Piano Casa, auspichiamo che dia risposte efficaci, dal momento in cui prevede un sostanziale aiuto all'edilizia pubblica residenziale. Tuttavia, va integrato e modificato ma contiene degli spunti interessanti come quello di aver dato una gestione commissariale al tutto. Questo ci spinge a pensare che i tempi possano essere abbastanza veloci. Ci aspettiamo, a partire dai primi mesi del prossimo anno, dei risultati decisivi. Il diritto alla casa è inalienabile, è il diritto di poter crescere in maniera adeguata i figli, avere famiglia e stabilità. Lo ha dichiarato Gaetano Vassallo, presidente nazionale Assocasa, aprendo i lavori del convegno nazionale "Abitare il futuro, la casa come diritto, la città come comunità", che si è svolto a Napoli.

David Lebro, presidente di Acer Campania, segnala oltre 40mila domande di alloggio pubblico e punta a recuperare circa mille abitazioni, con assegnazioni tramite graduatoria regionale unica. Marco Cerreto, deputato di FdI, indica l'obiettivo del Piano Casa, 100mila alloggi in dieci anni, tra recupero del patrimonio pubblico, capitali privati e programmazione territoriale. Vincenzo Maraio, assessore campano al Turismo, chiede misure contro il caro mutui e un equilibrio tra residenza e locazioni turistiche.

Luciano Schifone, presidente provinciale di Federproprietà, invoca più alloggi per i residenti nel rispetto della proprietà. Gianpiero Zinzi, parlamentare della Lega, richiama il Piano Casa, il decreto Salva Casa e gli interventi per i Campi Flegrei, sollecitando gli enti locali a far rispettare le regole.

Gennaro Sangiuliano, leader dell'opposizione in Consiglio regionale, lamenta vent'anni di politiche abitative inadeguate in Campania.

Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ricorda i 7mila sfollati per il bradisismo e chiede un coordinamento tra istituzioni.

Luigi Rispoli, segretario regionale di Assocasa, segnala 45mila alloggi senza manutenzione e chiede anche messa in sicurezza e nuove costruzioni.

Alfonso Amendola, segretario generale del Sicet Cisl, sollecita interventi strutturali e la verifica dei requisiti per le 45mila domande.

Antonio Giordano, segretario regionale del Sunia, chiede una linea comune e teme che il disegno di legge sugli sfratti aggravi la crisi.