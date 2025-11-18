Varsavia: Sabotaggio ai treni, "tutto fa pensare a servizi russi"

Milano, 18 nov. (askanews) - "Tutto fa pensare che siano stati i servizi segreti russi". A dichiararlo Jacek Dobrzynski, il portavoce del ministro coordinatore dei servizi segreti della Polonia in merito all'incidente avvenuto ieri, quando un'esplosione ha danneggiato un tratto dei binari ferroviari. Il primo ministro Donald Tusk ha precedentemente confermato che si è trattato di un atto di sabotaggio, il cui obiettivo presumibilmente era far deragliare un treno sulla tratta "Varsavia-Lublino". "I servizi segreti russi vogliono sconvolgere la nostra società, intimidirci. Vi assicuro che i nostri ufficiali stanno monitorando la situazione e condurranno indagini approfondite", ha anche affermato il portavoce.

Intanto sul fronte ucraino si assiste a un'ulteriore accanimento di Mosca contro la popolazione civile ucraina. In queste immagini dei danni causati da un attacco di droni russi nella regione centrale di Dnipropetrovsk, che ha ferito due persone e innescato diversi incendi nella città di Dnipro, secondo il Servizio Nazionale di Emergenza Ucraino.

I droni impiegati durante i combattimenti in Ucraina hanno praticamente cancellato la linea del fronte e creato una "zona grigia" che raggiunge una larghezza di almeno 20 km, scrive Politico, citando militari ed esperti.