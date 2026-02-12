ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Vannacci: "Sostengo il Governo ma resto critico su invio armi a Kiev"

Roma, 12 feb. (askanews) - "Interlocuzioni le ho un po' con tutti, non le ho formalmente nel senso che non c'è stato un incontro formale tra me e il rappresentante del partito Fratelli d'Italia per discutere del futuro di quella che sarà la mia azione politica. Però parlo con tutti. E non è che io mi colloco all'interno della coalizione, perché giustamente, come dice lei, per fare parte della coalizione bisogna esserne invitati. Però io in questo momento sto supportando questo governo di centrodestra con il sì al voto di fiducia, ma mi sto ponendo esattamente in maniera critica rispetto all'invio di armi verso l'Ucraina": lo ha dichiarato l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, in collegamento con Start su Sky TG24, in merito alle sue posizioni rispetto alla maggioranza.

