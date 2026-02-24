Vannacci: risveglio le coscienze di chi crede in una destra vera

Bruxelles, 24 feb. (askanews) - "Abbiamo il 52 % degli italiani che non vanno a votare. Molti di loro sono di destra perché non si sentono rappresentati dall'offerta politica che oggi è presente in Italia. Quindi credo di risvegliare le coscienze di queste persone e poi credo anche, perché no, di federare anche quelle realtà politiche sociali che credono in una destra vera e che possono vedere nel sottoscritto un punto di riferimento. Però non mi sono posto come obiettivo quello di collegare tutti i partiti di destra che attualmente esistono. Il mio obiettivo è quello di cambiare Italia e l'Europa e riportare, se vuole, una destra che oggi sta governando su delle posizioni veramente di destra". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto con la Lega, da cui è recentemente uscito per fondare il nuovo partito di estrema destra Futuro Nazionale, a margine di una conferenza stampa insieme a René Aust, co-presidente del gruppo e membro del partito tedesco Afd, in cui ha annunciato oggi a Bruxelles il suo ingresso nel gruppo politico dell'Europa delle nazioni sovrane, Esn.

Sul suo governo ideale e se Forza Italia possa farne parte: "Io non ho problemi con le definizioni e con le entità, a me interessano le idee, i propositi le azioni. E' chiaro che degli eurodeputati che votano a favore di considerare i trans come delle donne, insomma, ce li vedo un pochettino difficilmente all'interno di questa posizione che invece è ben diversa. Ma non perché io ce l'abbia con gli orientamenti sessuali delle persone, ma quando l'orientamento sessuale si trasforma in una posizione politica e in un avvocare determinanti diritti, allora sì", ha concluso Vannacci.