ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2026

Vannacci: nel programma nulla fuori da Costituzione, ma va aggiornata

Cernobbio (Co), 5 set. (askanews) - Nel programma di Futuro Nazionale, "non c'è nulla fuori dalla Costituzione. E comunque ricordo che dal '48 ad oggi la Costituzione è stata cambiata diverse volte. L'ultima volta fu un governo di sinistra, che cambiò il Titolo V: e che cos'era, un governo fascista? Se oggi dovessimo riscrivere la Costituzione dopo 80 anni la riscriveremmo uguale? Forse qualcosa potrebbe essere adattata alla modernità". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti al termine del suo intervento al Forum TEHA di Cernobbio.

A cambiare la Costituzione "questo governo ci ha provato, ci aveva provato anche Renzi, perchè vedere una potenziale attività di questo tipo da parte del prossimo governo come eversiva o antidemocratica? Al momento non ci sono ipotesi concrete, ma tentativi ci sono sempre stati. Al momento non abbiamo ancora un dettaglio", ha risposto Vannacci alle domande su cosa cambierebbe della Costituzione

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