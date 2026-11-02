Vannacci: Meloni rifiuta l'alleanza con noi, aiuta la sinistra

Milano, 2 nov. (askanews) - Giorgia Meloni "dice che Vannacci vota con la sinistra, poi preclude aprioristicamente un'alleanza con Vannacci, favorendo di fatto la sinistra. Quindi, deve fare un po' i conti con questa posizione. E paradossalmente sembrerebbe che questo governo sia il primo governo di destra ad aver modificato una legge elettorale, sembrerebbe quasi per far vincere la sinistra. Non mi sembra una cosa molto coerente". Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti in piazza Oberdan a Milano.

"Io non parlo di alleanze, non mi interessa nulla. Io porto avanti un'idea di futuro che è condivisa da milioni di italiani, che si sono stancati di un perbenismo che ci ha portato a dimenticare se non addirittura ad abiurare i nostri valori e che sono stanchi anche di una certa moderazione, che io chiamo più paura, che ci vede sottomessi ai diktat di Bruxelles. Questa è la mia idea di futuro per l'Italia e noi continueremo a portare avanti il nostro partito e il nostro programma nell'esclusivo interesse degli italiani".

Sarebbe possibile un accordo su alcuni punti con Meloni? "All'interno delle linee rosse che abbiamo tracciato, noi siamo disponibili a parlare con chiunque. Però non possiamo discostarci da quelli che sono i prioritari interessi della nazione e degli italiani. Italiani che in questo ci seguono e vedete la dimostrazione in questa piazza, in un incontro che è stato deciso all'ultimo momento, senza pubblicità, senza manifesti, senza una chiamata delle truppe cammellate a riunirsi", ha aggiunto.