Vannacci inaugura la sede FnV a Roma: "Piccolo ufficio a Caput Mundi"

Roma, 31 mar. (askanews) - Dopo la sede provinciale di Firenze, l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha inaugurato la sede nazionale del partito a Roma in via in Lucina 17. Al suo arrivo qualcuno gli fa notare che l'appartamento preso in comodato d'uso è centrale, ma piccolo e si trova nello stesso palazzo romano (e allo stesso piano) dove ha sede Forza Italia: "Ho sempre avuto ottimi rapporti con i miei vicini di casa e coinquilini, non vedo perché non dovrei averli anche con Forza Italia", ironizza il generale.

Magari un caffé per parlare della legge elettorale? "Perché no, un caffé, un prosecco", risponde ai giornalisti.

"Come dice il vecchio proverbio? Il buon vino sta nella botte piccola e questo è un ufficio piccolo a Roma, Caput Mundi", ha aggiunto.

"Se il premier è uno credo che sia Vannacci e basta, non c'è dubbio", afferma il leader di Futuro nazionale rispondendo alla domanda di una cronista sul possibile candidato premier di FnV.

"Qualora si dovesse decidere di andare a elezioni anticipate Futuro Nazionale è pronto ad esprimere le proprie posizioni in maniera chiara, chiarissima come ha fatto sino ad adesso", ha concluso.