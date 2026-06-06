ULTIME NOTIZIE 06 GIUGNO 2026

Vannacci: in FnV Furgiuele, Bof, Bergamini e Pierro

Viareggio, 6 giu. (askanews) - È ufficiale: a Futuro Nazionale aderiscono altri quattro deputati, due vengono dalla Lega e due da Forza Italia. Con Roberto Vannacci passano, dal Carroccio, il calabrese Domenico Furgiuele e il veneto Gianangelo Bof, mentre dal partito di Antonio Tajani arrivano Davide Bergamini (già transfugo dalla Lega agli azzurri) e Attilio Pierro. Enrico Maria Rinaldi, ex eurodeputato a Bruxelles e ora docente di economia.

Lo ha annunciato lo stesso Roberto Vannacci in una conferenza stampa all'hotel Principe di Piemonte, nella sua Viareggio (Lucca).

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