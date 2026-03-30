ULTIME NOTIZIE 30 MARZO 2026

Vannacci brinda alla prima sede provinciale FnV a Firenze. E ora Roma

Roma, 30 mar. (askanews) - Il generale Roberto Vannacci ha brindato sabato 28 marzo all'inaugurazione in Piazza Tanucci a Firenze della prima sede provinciale di FnV (Futuro Nazionale), nonostante i fischi e le proteste di famiglie del quartiere Rifredi (nord-ovest del capoluogo toscano), anziani dell'Anpi, militanti di sinistra ed esponenti dei centri sociali.

Vannacci ha ricordato la prossima apertura della sede nazionale del partito a Roma (in via in Lucina 17), lunedì 30 marzo, e che il simbolo di FnV ad elezioni amministrative e politiche sarà in campo solo dal 2027 e allora "si apriranno le danze".

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