Vannacci arriva a Cernobbio: "Fiero di esserci, serve Europa diversa"

Cernobbio (Co), 5 set. (askanews) - "Da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dell'aeroplano, però qua comunque è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché vuol dire che anche l'economia e la finanza sono interessate a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, poco prima del suo intervento al forum Ambrosetti a Cernobbio, dove intorno alle 10.15 parteciperà al dibattivo con l'ex premier Mario Monti "Il progetto europeo tra integrazione e sovranismo: la prospettiva dall'Italia".

A chi gli chiedeva se fosse pronto per la mattinata ha replicato: "Siamo sempre pronti, sarà una bella giornata, molto interessante". Al centro del suo intervento "i temi dell'integrazione e del sovranismo in Europa, quelli che mi sono stati dati come oggetto da sviluppare", spiegando che aspira a un'"Europa diversa, non quella che abbiamo adesso".

Quando all'inchiesta del Tribunale militare, Vannacci ha ribadito di non essere preoccupato "nella maniera più assoluta"