ULTIME NOTIZIE 06 GIUGNO 2026

Vannacci: 94mila iscritti. Il partito è partito, non lo ferma nessuno

Viareggio, 6 giu. (askanews) - "Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno". Così Roberto Vannacci in una conferenza stampa all'hotel Principe di Piemonte di Viareggio, presentando i quattro nuovi deputati che hanno deciso di lasciare Lega e Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale.

"Continuano le iscrizioni al partito, continua la formazione di comitati, i giornalisti continuano a parlare di noi, anche i politici..., l'incubo Vannacci, sarò il vostro incubo, molto bene" ha aggiunto.

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