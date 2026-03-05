Vanessa Scalera nel film "Il Bene Comune" di Papaleo: "Rocco è sexy"

Roma, 5 mar. (askanews) - Rocco Papaleo è tornato a girare nella sua terra ma a differenza di "Basilicata Coast to Coast" questa volta è accompagnato da un gruppo di cinque donne. In "Il Bene Comune", nei cinema dal 12 marzo, interpreta infatti una guida turistica che insieme ad una attrice di "insuccesso", interpretata da Vanessa Scalera, accompagna sul massiccio del Pollino quattro detenute, impersonate da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano.

Quel cammino alla ricerca di un albero secolare, simbolo di resilienza, diventa poi per tutti un viaggio di trasformazione. E non solo per i personaggi, ma anche per gli interpreti, come ha spiegato Papaleo: "Ognuno di noi ha fatto un percorso, personale oserei dire, prima che artistico, nel rispettare qualcosa che non era da rispettare per forza, cioè il titolo del film: cioè abbiamo lavorato tutti con la generosità per far andare avanti il gruppo".

Scalera, a proposito di questa avventura ha detto: "Rocco è una delle persone mie preferite: persone, esseri umani preferiti, che ho conosciuto in questi ultimi anni. Rocco, in questo sei sexy Rocco, tu sei intelligente. Cioè, è vispo, una un'intelligenza non stucchevole, che sta lì ad insegnarti la cosa. E poi è di paese e in quello mi riconosco molto. E Rocco ti dice sempre: io ti amo, mi piaci, mi piace la tua arte. E l'ha fatto con tutte noi. E' uno appassionato e questo è veramente, veramente sexy".