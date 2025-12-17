ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Vanessa Scalera: Imma Tataranni mi ha cambiato la vita professionale

Roma, 17 dic. (askanews) - "Per me è l'ultima stagione, ma chissà, potrebbe continuare... Magari con altre persone". Così Vanessa Scalera parlando della serie "Imma Tataranni" a margine della presentazione della nuova stagione Rai Fiction a Roma. Un personaggio, ha detto, che le ha cambiato la vita.

"Sette anni di vita sono lunghissimi, perché sono 5 stagioni però le abbiamo girate in 8 anni e quindi è un pezzetto di vita importante, professionale, sentimentale, ci sono stati compagni d'avventura, gli autori con cui ho recitato sono bellissimi amici, è un pezzetto di strada importante che abbiamo fatto insieme, la porterò sempre dentro di me" ha spiegato l'attrice della serie campione d'incassi.

"Sicuramente un personaggio che mi ha cambiato la vita professionale, a cui sono grata, quello sì, però io non sono cambiata" ha aggiunto.

