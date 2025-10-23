ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2025

Vance: "molto stupido" sì Knesset ad annessione Cisgiordania

Milano, 23 ott. (askanews) - Il primo sì espresso dalla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, per l'annessione della Cisgiordania è stato "molto stupido". Lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance parlando all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dopo il suo viaggio di due giorni in Israele.

Il voto, è stato "strano", ha detto Vance rispondendo a una domanda, riporta il Times of Israel, aggiungendo di essere "un po confuso". Vance ha spiegato che gli è stato detto che si trattava di una "trovata politica" e "puramente simbolica", ma che si è trattato di una "trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto".

"La Cisgiordania non verrà annessa da Israele", ha sottolineato Vance, "questa continuerà a essere la nostra politica, e se si vuole votare simbolicamente si può farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti".

ESTERI
36
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi