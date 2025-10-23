Vance: "molto stupido" sì Knesset ad annessione Cisgiordania

Milano, 23 ott. (askanews) - Il primo sì espresso dalla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, per l'annessione della Cisgiordania è stato "molto stupido". Lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance parlando all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dopo il suo viaggio di due giorni in Israele.

Il voto, è stato "strano", ha detto Vance rispondendo a una domanda, riporta il Times of Israel, aggiungendo di essere "un po confuso". Vance ha spiegato che gli è stato detto che si trattava di una "trovata politica" e "puramente simbolica", ma che si è trattato di una "trovata politica molto stupida, e personalmente la considero un insulto".

"La Cisgiordania non verrà annessa da Israele", ha sottolineato Vance, "questa continuerà a essere la nostra politica, e se si vuole votare simbolicamente si può farlo, ma di certo non ne siamo stati contenti".