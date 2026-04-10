Vance: Iran? Se pronti a negoziare in buona fede, tenderemo mano

Roma, 10 apr. (askanews) - Il vicepresidente americano JD Vance ha detto di volere "negoziati positivi" con l'Iran, prima di imbarcarsi sull'Air Force Two per volare in Pakistan, dove sono previsti i colloqui dopo il raggiungimento di una tregua temporanea tra Iran e Usa.

"Come ha detto il presidente degli Stati Uniti, se gli iraniani sono pronti a negoziare in buona fede, siamo disposti a tendere la mano", ha detto Vance, ma "se cercano di prenderci in giro, vedranno che la nostra squadra negoziale non sarà molto aperta".

"Cercheremo di condurre negoziati positivi - ha sottolineato - il presidente ci ha dato delle direttive abbastanza chiare, andiamo a vedere".