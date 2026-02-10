Vance in Armenia annuncia accordo da "11 milioni" in tecnologia droni

Roma, 10 feb. (askanews) - Il vicepresidente statunitense JD Vance e la moglie Usha hanno visitato il memoriale del genocidio armeno (di Tsitsernakaberd) a Erevan. Il primo giorno della sua visita nella regione lunedì, Vance ha incontrato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, annunciando un'importante vendita di tecnologia per droni alla nazione caucasica, il "miglior modo per garantire la pace" è tramite "una vera deterrenza".

"Per la prima volta, annunciamo un'importante vendita di tecnologia militare, 11 milioni di dollari in tecnologia per droni di sorveglianza agli armeni e al nostro caro amico" Pashinyan, ha detto Vance.

"Il presidente Trump sa molto bene che il miglior modo per garantire la pace è stabilire una vera deterrenza. E il miglior modo per stabilire una vera deterrenza è con la migliore tecnologia militare al mondo, e gli Stati Uniti ce l'hanno", ha aggiunto.

Il vice-presidente intanto è già arrivato in Azerbaigian, mentre la Georgia ha dichiarato martedì di attendere "pazientemente" un ripristino dei rapporti con gli Stati Uniti, mentre Vance ha visitato i vicini Armenia e Azerbaigian, saltando però Tbilisi, un tempo il più stretto alleato regionale di Washington.

Il viaggio di Vance a Erevan e Baku punta a promuovere la connettività regionale sostenuta dagli Stati Uniti (tra cui una rotta commerciale che bypassa la Georgia) e gli sforzi di pace, e mette in evidenza il crescente isolamento diplomatico di Tbilisi dai suoi tradizionali partner occidentali.