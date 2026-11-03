Vance: fiduciosi di arrivare ad accordo negoziato con Iran

Washington, 3 nov. (askanews) - "Abbiamo avuto una serie di colloqui positivi con gli iraniani. In effetti, ne ho parlato proprio un'ora fa con il presidente degli Stati Uniti. Sia io che il presidente siamo piuttosto ottimisti riguardo alle prospettive di giungere a un accordo negoziato". Così il vicepresidente Usa J.D. Vance parlando coi giornalisti a Washington.

"Continueremo a lavorarci, non si può mai sapere, ovviamente. Gli iraniani sono sempre un po' imprevedibili e, come dice sempre il presidente, egli si riserva opzioni militari. Si riserva anche opzioni non militari. Ma abbiamo sicuramente compiuto alcuni progressi. Vedremo se riusciremo a farne altri", ha aggiunto.