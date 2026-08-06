ULTIME NOTIZIE 06 AGOSTO 2026

Valle d'Aosta, torna la festa del lardo di Arnad: c'è anche il gelato

Milano, 6 ago. (askanews) - Una festa di quattro giorni per il lardo di Arnad. Dopo una pausa di due anni, torna in scena nel borgo valdostano la Festa del Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP, manifestazione enogastronomica che porta oltre 50mila visitatori dall'Italia e dall'Europa. La 53esima edizione dell'evento, che si terrà dal 27 al 30 agosto con ingresso libero, vedrà protagonista un'insolita variante estiva nell'utilizzo di questo prodotto in cucina: il gelato al lardo, servito con miele e castagne per dare vita a un nuovo incontro tra antipasto tradizionale e dessert contemporaneo.

Ivo Joly, presidente del Comitato Lo Doil che organizza la Festa del Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP, ha raccontato la nuova edizione

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