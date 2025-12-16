Valiani (UGL Lazio): modello partecipativo istituzioni e imprese

Roma, 16 dic. - Si è concluso questa mattina in Piazza del Popolo il convegno organizzato dall'UGL, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco Matilde Celentano, dei rappresentanti di Confesercenti e di Unindustria. Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Egidio Fia, la necessità di rendere la regione attrattiva e solida attraverso le Zone Logistiche Semplificate e le Zone Economiche Speciali. A tracciare la sintesi politica dell'incontro è intervenuto Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio:

"Si è appena concluso presso il Comune di Latina l'evento organizzato dall'UGL riguardante la ZLS e la ZES; ringraziamo il sindaco Matilde Celentano per averci messo a disposizione la sala comunale. Si tratta di due provvedimenti che potrebbero cambiare l'economia di questa regione. Ecco perché ringraziamo anche chi è intervenuto, come Confesercenti e il Presidente di Unindustria: perché tutti insieme, attraverso un modello partecipativo, possiamo dare uno slancio a questo territorio."