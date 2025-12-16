ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Valiani (UGL Lazio): modello partecipativo istituzioni e imprese

Roma, 16 dic. - Si è concluso questa mattina in Piazza del Popolo il convegno organizzato dall'UGL, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco Matilde Celentano, dei rappresentanti di Confesercenti e di Unindustria. Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Egidio Fia, la necessità di rendere la regione attrattiva e solida attraverso le Zone Logistiche Semplificate e le Zone Economiche Speciali. A tracciare la sintesi politica dell'incontro è intervenuto Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio:

"Si è appena concluso presso il Comune di Latina l'evento organizzato dall'UGL riguardante la ZLS e la ZES; ringraziamo il sindaco Matilde Celentano per averci messo a disposizione la sala comunale. Si tratta di due provvedimenti che potrebbero cambiare l'economia di questa regione. Ecco perché ringraziamo anche chi è intervenuto, come Confesercenti e il Presidente di Unindustria: perché tutti insieme, attraverso un modello partecipativo, possiamo dare uno slancio a questo territorio."

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi