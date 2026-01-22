ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Valentino, Urso: il suo rosso diventato il colore del Made in Italy

Roma, 22 gen. (askanews) - "Se si chiede quale sia il colore prevalente nell'identificare il Made in Italy, oggi molti rispondono appunto il rosso. Il rosso di Valentino, il rosso della Ferrari. Il rosso è il colore che generalmente viene identificato come quello dell'Italia produttiva". Così il ministro del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla camera ardente di Valentino a Roma.

"È stato un grande gigante, qualcuno giustamente lo ha definito l'imperatore della moda italiana e noi siamo qui a rendergli omaggio - ha aggiunto - ha saputo segnare in modo inconfondibile uno stile, un design che poi è diventato lo stile e il design dell'Italia".

