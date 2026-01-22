ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Valentino, Marzotto: lavorarci era complicato, ma ne sono onorato

Roma, 22 gen. (askanews) - "Il ricordo più bello è quello in cui ci siamo incontrati professionalmente: io mi sono presentato con una foto di quando avevo cinque anni e c'erano lui, Guiammetti e mia madre. Poi ricordo la prima e l'ultima sfilata. Io venivo da altri mondi più industriali e da lì ho imparato. Lavorare accanto a Valentino, e a Giammetti più che altro, è stato complicato ma ne sono molto orgoglioso e onorato". Questo il ricordo dell'imprenditore Matteo Marzotto di Valentino, parlando davanti all'ingresso della Fondazione in cui è stata allestita la camera ardente a Roma.

