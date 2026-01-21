ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Valentino, Gualtieri: è stato ispirato da Roma, la città gli è grata

Roma, 21 gen. (askanews) - "È stato ispirato da Roma e ha portato Roma nel mondo. Una personalità straordinaria della moda e dell'arte. Roma lo ricorderà come merita, queste mostre straordinarie che la sua Fondazione ha realizzato sono l'ultimo regalo alla città".

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla camera ardente di Valentino a Roma in Piazza Mignanelli.

"Ricordo ancora la bellissima sfilata a Piazza di Spagna, i colori, la luce. Un grande che ha portato Roma nel mondo, Roma lo ricorda con commozione e gli è grata" ha concluso.

CRONACA
5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi