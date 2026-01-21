Valentino, Gualtieri: è stato ispirato da Roma, la città gli è grata

Roma, 21 gen. (askanews) - "È stato ispirato da Roma e ha portato Roma nel mondo. Una personalità straordinaria della moda e dell'arte. Roma lo ricorderà come merita, queste mostre straordinarie che la sua Fondazione ha realizzato sono l'ultimo regalo alla città".

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla camera ardente di Valentino a Roma in Piazza Mignanelli.

"Ricordo ancora la bellissima sfilata a Piazza di Spagna, i colori, la luce. Un grande che ha portato Roma nel mondo, Roma lo ricorda con commozione e gli è grata" ha concluso.