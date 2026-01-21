ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Valentino, Giammetti: puntiglioso, pretendeva tutti fossero come lui

Roma, 21 gen. (askanews) - "Valentino era una persona estremamente professionale, era veramente puntiglioso nel suo lavoro. Se doveva fare otto disegni li faceva e pretendeva che tutti fossero come lui. Nella vita privata era un sognatore. L'ho conosciuto che aveva 26 anni, quindi era ancora abbastanza giovane per sognare e abbiamo cercato di farglieli fare fino all'ultimo".

Così Giancarlo Giammetti, compagno, socio e collaboratore di Valentino, alla camera ardente dello stilista in Piazza Mignanelli a Roma.

