Valentino, cuscino di rose bianche sul feretro e applausi all'uscita

Roma, 23 gen. (askanews) - Applausi nella Basilica strapiena di Santa Maria degli Angeli a Roma durante l'uscita del feretro dello stilista Valentino Garavani, scomparso lunedì 19 gennaio a 93 anni. Sopra la bara un cuscino di rose bianche. Ad accompagnare l'uscita anche le note del brano di Umberto Bindi "Il nostro concerto". Fuori, davanti al feretro, il compagno Vernon Bruce Hoeksema ha salutato affettuosamente lo storico ex di Valentino, Giancarlo Giammetti.

Il compagno di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema, in lacrime, ha preso la parola alla fine della messa. "Non ti dico arrivederci ma grazie", ha detto con la voce rotta dalla commozione.

Dopo la camera ardente, è stato un trionfo del colore bianco anche ai funerali che si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Decine le corone di fiori bianchi, in primis rose. Davanti all'altare e al feretro la foto di Valentino sorridente, in bianco e nero.