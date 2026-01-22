ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Valentino, Convertini: alle cene sempre ultimo ma perfetto

Roma, 22 gen. (askanews) - "I ricordi sono legati soprattutto ai momenti in cui si andava a colazione o a cena e devo dire che Valentino arrivava sempre per ultimo perché era veramente super elegante, super di classe come sappiamo tutti e quindi non c'era nulla in lui che non andasse mai, era sempre perfetto". È il ricordo alla camera ardente dello stilista morto a 93 anni di Beppe Convertini, conduttore Rai ed ex modello.

"Raccontava tanti aneddoti della sua vita, insomma era stata una vita da sogno, io credo che Valentino e Giancarlo Giametti abbiano vissuto una vita straordinaria che nessuno potrà rivivere", ha aggiunto.

"Io ancora conservo abiti del 1990 e sono sempre attuali, sono sempre moderni ma soprattutto sono di gran classe perché Valentino è quello, è la classe, l'eleganza, la bellezza", ha sottolineato.

