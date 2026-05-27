Valditara: la scuola educhi alla libertà contro ogni dipendenza

Milano, 27 mag. (askanews) - "E' emerso il tema della libertà che è la finalità principale della formazione nelle scuole". o ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo, nel cortile di Palazzo Chigi, alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza", promosso da MIM, Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Ministero della Salute.

"Educare alla libertà, cioè alla maturità che ci rende indipendenti e libero da qualsiasi soggezione. Poi è emerso un altro tema: Dobbiamo aiutare i giovani di oggi, le fragilità dei giovani di oggi, che sono alle origini anche non soltanto nel disagio, ma anche di episodi di violenza, dobbiamo aiutarli innanzitutto con la cultura del rispetto, relazioni sane, empatia, quello che abbiamo iniziato a fare nelle nostre scuole, aiutandoli a disintossicarsi dal cellulare", ha proseguito il ministro a margine dell'iniziativa, ricordando che "da domani sarà fruibile a tutti l'assistenza psicologica per quei ragazzi che hanno necessità di superare alcune fragilità e quindi di vincere determinati ostacoli".

"E' un tema questo che presuppone una grande attenzione nei confronti degli nostri giovani e che si gioca molto su empatia, relazioni, aiuto laddove vi siano fragilità", ha concluso Valditara.