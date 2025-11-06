Valditara: Giornata abiti storici lega scuola, Made in Italy e cultura

Roma, 6 nov. (askanews) - "Questa iniziativa è estremamente simbolica, è simbolica della bellezza dell'Italia perché lega tante realtà importanti. Io giro le scuole, mi piace andare a visitare tanti istituti e quindi anche capire che cosa fanno concretamente. Ho visto per esempio in alcuni istituti di moda proprio una specializzazione sugli abiti storici. C'era un collegamento molto stretto con il teatro locale, con le rappresentazioni sceniche che fanno durante le varie feste della comunità, con il turismo e con il museo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine della presentazione della Prima giornata nazionale degli abiti storici, a Roma. "Ed è anche importante - ha aggiunto - perché queste scuole hanno un collegamento strettissimo con le imprese e questo significa Made in Italy, cultura, arte, scuola e formazione".