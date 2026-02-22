Valditara: fatto il più grande investimento per lo sport a scuola

Rho, 22 feb. (askanews) - "Abbiamo fatto il più grande investimento di sempre nella storia della Scuola Repubblicana in infrastrutture sportive. Pensate che abbiamo investito circa un miliardo di euro in nuove palestre o comunque in ristrutturazione di palestre esistenti. A giugno quando sarà completato questo percorso forniremo i dati, ma vi posso anticipare che sono dati veramente molto molto incoraggianti per quanto riguarda la densità delle palestre per plessi scolastici. Poi abbiamo anche investito molto nella cultura sportiva, lo sport, come strumento di lotta alla dispersione scolastica. Agenda Sud e Agenda Nord hanno proprio lo sport come uno dei pilastri contro l'abbandono. Abbiamo rilanciato i Giochi della gioventù, anche questo è un grande strumento per avvicinare lo sport ai giovani. Credo che questo governo abbia messo al centro questo straordinario rapporto tra sport e mondo della scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine dell'inaugurazione delle manifestazioni MICAM e MIPEL in Fiera Milano a Rho.