ULTIME NOTIZIE 01 LUGLIO 2026

Uvet porta in Emilia R. "BizTravel Lab": imprese e geopolitica

San Lazzaro di Savona (BO), 1 lug. (askanews) - Proteggere le persone, leggere la geopolitica, far dialogare tecnologia e relazione umana: il business travel non è più una questione di spostamenti, ma di equilibri. Da qui nasce BizTravel Lab, il format del Gruppo Uvet che debutta in Emilia-Romagna e mette allo stesso tavolo travel manager, aziende e vettori della mobilità, da Emirates a Ita, fino a Trenitalia. Una giornata per cercare, come recita il titolo, "a ognuno la sua misura": fra guerra e pace.

"È un territorio ricco, pieno di diversità aziendale - ricorda Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet -: c'è l'azienda di famiglia, la multinazionale, l'azienda quotata in borsa, e lo spirito imprenditoriale è molto sentito. È un territorio concreto, per cui abbiamo cercato di creare un sistema di relazioni su questo territorio per il futuro".

La scelta dell'Emilia-Romagna non è di facciata: manifattura avanzata, export, aziende che competono in Europa. È qui che Uvet - la cui joint venture con Amex GBT ha superato 1,11 miliardi di giro d'affari - prova a tradurre la propria scommessa tecnologica in servizio concreto.

"Pensiamo che il valore che possiamo trasmettere ai nostri clienti - spiega Patanè - sia fondamentale, concreto, misurabile. Il fatto di avere investito nell'intelligenza artificiale, quindi nei dati e nella base dati dei nostri clienti, permette di conoscerli meglio. Quindi eroghiamo servizi più personalizzati. Questa è l'aspettativa di mercato che noi abbiamo".

Resta la domanda che attraversa tutte le sessioni dei lavori: in un mondo che si automatizza, l'intelligenza artificiale basta a tenere le imprese sul mercato?

"Sicuramente sì - risponde il presidente del Gruppo Uvet -. Poi bisogna vedere dove e che tipo di aziende possono farlo. Non è onnivora su tutto, però nei servizi sicuramente sì, possono resistere meglio a questo contesto. Le aziende possono innovare, aumentare la produttività, far crescere i profitti, ma anche i costi: perché anche l'adozione dell'intelligenza artificiale ha un costo, ti porta a un investimento e devi saperlo gestire".

Trovare la propria misura, appunto. Fra guerra e pace, fra uomo e macchina, le imprese cercano l'equilibrio. E il viaggio, alla fine, è solo il modo in cui lo si racconta.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi