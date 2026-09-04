Usa, videogiochi MAGA per deportare i migranti e costruire un muro

Washington, 4 set. (askanews) - Quando la politica diventa un gioco e si normalizza la brutalità. La Casa Bianca del presidente americano Donald Trump ha lanciato un sito web con classici giochi arcade, ma con una svolta "MAGA", in cui i giocatori possono deportare i migranti e costruire un muro al confine. L'account della Casa Bianca su X ha pubblicato un video con il logo "Make America Great Again" MAGA, basato sul logo della casa produttrice di videogiochi Sega. "NON POSSO SMETTERE DI VINCERE. Costruisci il muro. Deporta. Riempi il conto Trump", recita il video. In Rio Run il responsabile del controllo delle frontiere, Tom Homan, insegue migranti lungo il fiume Rio Grande al confine con il Messico. In Build the Wall le istruzioni recitano: "Proteggi il confine dall'orda in arrivo".

Le organizzazioni per i diritti umani hanno subito criticato il lancio di questi giochi online, che arriva mentre l'amministrazione americana intensifica il suo programma di arresti e deportazioni di massa di migranti senza documenti.