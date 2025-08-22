Usa, Trump "sceriffo" di pattuglia con polizia di Washington

Washington, 22 ago. (askanews) - Trump in modalità sceriffo. Il presidente degli Stati Uniti ha lasciato la Casa Bianca per far visita e unirsi ai membri della Guardia Nazionale e della polizia in servizio di pattuglia a Washington. Ad accompagnare il Presidente il Segretario alla Giustizia Pam Bondi, il consigliere per la politica interna Stephen Miller e il capo di gabinetto Susie Wiles.

Il corteo presidenziale ha fatto una prima tappa alla sede della polizia forestale degli Stati Uniti: in un discorso improvvisato Trump ha rivendicato il successo delle sue politiche anti-crimine.

"Abbiamo vissuto un periodo fantastico, fantastico. Non ho mai ricevuto così tante telefonate di ringraziamento per quello che abbiamo fatto a Washington, DC, da persone che non andavano al ristorante da quattro anni. E dicevano: quello che avete fatto è senza precedenti" ha detto Trump parlando ai media.

La visita del presidente arriva il giorno dopo che il suo vicepresidente, J.D. Vance, è stato accolto da fischi e grida di "Liberate DC" - riferendosi al Distretto di Columbia - durante il suo incontro con le truppe dispiegate in città.