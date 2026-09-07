ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Usa, Trump: mi piace idea di cambiare New Mexico con 'New America'

Washington, 7 set. (askanews) - L'ossessione di Donand Trump per riscrivere la geografia e la toponomastica, ha un nuovo fronte. Dopo aver rinominato il Golfo del Messico, "Golfo d'America" e il lago Ontario. "Lago America" ora guarda a sud. "Molte persone hanno suggerito di cambiare il nome del New Mexico, lo Stato in cui si è verificata una delle più grandi frodi elettorali di tutti i tempi, in New America. Molto più bello e prestigioso per gli abitanti di quello stato potenzialmente incredibile. Wow, mi piace!" ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth, il social media di sua proprietà, allegando un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui sostituisce il nome dello Stato su un cartello e poi fa un balletto. La tracotanza linguistico-geografica di Trump lo ha portato anche a ipotizzare di ribattezzarre gli oceani Pacifico e Atlantico, sempre in chiave Americana.

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