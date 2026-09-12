Usa, Trump guarda al midterm: "Avremo una grande vittoria"

Milano, 12 set. (askanews) - Donald Trump si dice fiducioso in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Parlando ai giornalisti prima di salire sull'Air Force One diretto in Irlanda, il presidente americano ha rivendicato il successo dell'evento repubblicano di Dallas, definendolo "straordinario" e sottolineando la grande partecipazione.

Trump ha riconosciuto che storicamente le elezioni di metà mandato possono essere complicate per il partito del presidente in carica, ma si è detto convinto che questa volta i Repubblicani possano ottenere "una grande vittoria".

Il presidente è poi partito per l'Irlanda, dove ha annunciato incontri con diversi leader europei nel corso di una visita di due giorni che unirà appuntamenti diplomatici e golf.