Usa, Trump elogia Netanyahu: "Grande partner"

Washington, 4 giu. (askanews) - Donald Trump difende il rapporto con Benjamin Netanyahu e definisce il premier israeliano "un grande partner". Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente statunitense rivendica il ruolo degli Usa nell'aiuto a Israele contro l'Iran.

"Israele, guardate, si è dimostrato un grande partner - afferma Trump - Bibi Netanyahu, per me, si è dimostrato un grande partner. Per altri forse no, per me è stato molto buono. E siamo stati molto efficaci in quello che abbiamo fatto. Avevano bisogno di noi. Non avrebbero potuto farcela senza di noi, nemmeno andarci vicino. Avevano bisogno di noi. E ci hanno chiesto di aiutarli con un problema reale, perché l'Iran era un problema reale".