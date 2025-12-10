ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Usa, Trump: "dazi" è la mia parola preferita, incassiamo miliardi

Mount Pocono (Pennsylvania), 10 dic. (askanews) - "La mia parola preferita è dazi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un comizio a Mount Pocono in Pennsylvania tenuto ieri sera (la notte in Italia).

"Abbiamo incassato centinaia di miliardi di dollari, anzi migliaia di miliardi - ha sostenuto Trump -. Se a questo si aggiungono tutte le aziende che stanno investendo nella costruzione di impianti in Pennsylvania e in molti altri stati. Stabilimenti automobilistici, stabilimenti di intelligenza artificiale, impianti di ogni tipo, che non avremmo mai avuto se non avessimo imposto i dazi". Poi è tornato ad attaccare l'Europa: "Molte cose brutte stanno accadendo all'Europa, sapete che le loro politiche sull'immigrazione sono pessime, pessime. Stanno distruggendo la nostra bellissima Europa. Amo l'Europa. Stanno distruggendo l'Europa e farebbero meglio a fare qualcosa. Darò loro solo un consiglio gratuito. Sono concentrato qui, ma darò loro un consiglio gratuito. Faranno meglio a stare attenti perché l'immigrazione e l'energia distruggeranno l'Europa".

