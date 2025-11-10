ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

Usa, trovato un accordo tra i senatori per porre fine allo shutdown

Washington, 10 nov. (askanews) - I senatori degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per mettere fine al più lungo shutdown nel Paese, la paralisi di bilancio che blocca parte dei servizi pubblici da 40 giorni. I rappresentanti repubblicani e democratici hanno trovato un'intesa provvisoria che consente il finanziamento del governo fino a gennaio. Poco prima, il presidente Donald Trump, di ritorno alla Casa Bianca, dopo il weekend a Mar-a-Lago, aveva detto:

"Sembra che ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown". Il testo deve passare alla Camera dei rappresentanti, prima di essere sottoposto a Trump per la firma. Centinaia di migliaia di funzionari federali lavorano senza essere pagati dallo scorso primo ottobre, con disagi nell'erogazione degli aiuti sociali e nel traffico aereo.

Secondo alcuni parlamentari, l'accordo raggiunto al Senato dovrebbe consentire di rifinanziare il programma di assistenza alimentare che sostiene 42 milioni di americani, i cui pagamenti sono stati interrotti. L'intesa prevederebbe inoltre l'annullamento dei licenziamenti di migliaia di funzionari federali decisi da Trump il mese scorso e lo svolgimento di un voto sull'estensione delle agevolazioni sanitarie, in scadenza a fine dell'anno.

