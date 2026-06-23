Usa, Tajani: noi alleati leali, no sudditi, continuiamo nostro lavoro

Roma, 23 giu. (askanews) - "Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, siamo alleati leali, non siamo sudditi, difendiamo i nostri interessi, nonostante i dazi l'export italiano negli Usa è aumentato quindi evidentemente agli americani il made in Italy piace".

Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo, a margine dell'incontro "Il giorno della Verità" organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro a Roma, all'Acquario Romano, a una domanda se ritenesse che ci potessero essere eventuali ripercussioni nelle relazioni Italia-Usa dopo il botta e risposta degli ultimi giorni fra Donald Trump e Giorgia Meloni.