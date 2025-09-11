ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Usa, sparatoria in una scuola in Colorado: due studenti in ospedale

Evergreen (Colorado), 11 set. (askanews) - Nel giorno della'uccisione dell'attivista Charlie Kirk, Stati Uniti sconvolti da un'altra sparatoria alla Evergreen High School nella contea di Jefferson, in Colorado.

Il bilancio è di tre studenti feriti, uno di loro è morto, secondo gli agenti il presunto autore della sparatoria, portato in ospedale con una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Un altro è in condizioni gravi.

Le autorità sono subito accorse sul posto dopo la prima chiamata al 911 che segnalava gli spari, mentre centinaia di studenti rimanevano chiusi nelle aule. Si indaga sulle cause del gesto.

