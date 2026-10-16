Usa, sparatoria in scuola elementare nell'Oregon: morti 3 bambini

Bend (Oregon), 16 ott. (askanews) - Tre bambini di 5, 8 e 11 anni e un'insegnante sono rimasti uccisi in una sparatoria in una scuola elementare a Bend, nell'Oregon, Usa.

Secondo quanto affermato dalla polizia giovedì sera in conferenza stampa, un adolescente armato di un fucile si è dapprima introdotto nel cortile della Silver Rail Elementary School sparando contro le porte chiuse, poi è entrato nell'edificio e ha iniziato a sparare. Un uomo della comunità locale lo ha seguito all'interno e ha aperto il fuoco contro di lui, uccidendolo prima dell'arrivo degli agenti.

Un bambino di 7 anni e un'altra insegnante sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorità.

Non è ancora chiaro se l'aggressore avesse qualche legame con la scuola, che tipo di fucile abbia usato o quanti colpi abbia sparato, ha aggiunto il capo della polizia locale, Mike Krantz, aggiungendo che le indagini sono in corso. La polizia non ha fornito le generalità dell'aggressore, né ha parlato di un possibile movente.

L'Fbi è sul posto e sta collaborando alle indagini in corso, ha dichiarato il direttore dell'FBI Kash Patel. "Metteremo a disposizione tutte le risorse di cui avranno bisogno", ha scritto su X.

Sul luogo molte persone si sono riunite per una veglia in memoria dei tre bambini e dell'insegnante uccisi a colpi d'arma da fuoco.