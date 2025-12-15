Usa, sparatoria alla Brown University: 2 studenti morti e 9 feriti

Roma, 15 dic. (askanews) - Fiori e candele davanti alla Brown University, a Providence, nel Rhode Island, e una veglia di preghiera con tanti studenti per ricordare le vittime, due ragazzi morti e nove feriti, in una sparatoria nel campus.

La polizia ha fermato un uomo di circa 30 anni, definito una "persona di interesse", senza fornire ulteriori dettagli sull'indagine in corso. La caccia all'uomo ha coinvolto l'intera città di Providence: era stato diffuso un video che mostrava un uomo vestito di nero uscire dall'edificio di ingegneria dopo l'attacco, senza che il volto fosse riconoscibile.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 16 locali di sabato, durante una sessione di ripasso per un esame finale del corso di Principi di economia. Studenti e docenti sono rimasti barricati per ore in aule e dormitori, mentre le forze dell'ordine setacciavano l'area. L'ordine di restare al chiuso è stato revocato poco prima delle 6 del mattino di domenica. "È una cosa terribile - ha commentato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - tutto quello che possiamo fare ora è pregare per le vittime e per coloro che sono rimasti gravemente feriti".