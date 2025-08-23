Usa, Senato Texas approva legge che ridisegna i collegi elettorali

Austin, 23 ago. (askanews) - Il Senato del Texas, controllato dai Repubblicani, ha approvato la legge che ridisegna i collegi elettorali dello Stato in vista delle elezioni di mid-term del prossimo anno, creando cinque nuovi collegi favorevoli ai repubblicani.

Già approvata dalla Camera del Texas, la legge entrerà in vigore una volta sottoscritta dal governatore Greg Abbott, alleato del presidente Donald Trump e sostenitore dell'iniziativa. I Democratici però hanno promesso di contestare in tribunale la nuova legge.

Questa mossa degli alleati del presidente è legata al fatto che alla Camera dei rappresentanti, il Gop ha la maggioranza, con 219 seggi contro i 212 dei democratici, a fronte di quattro seggi vacanti, "anche spostamenti marginali a vantaggio di un partito o dell'altro potrebbero contribuire a determinare quale partito controllerà la Camera nel 2027".

E se i Democratici prendessero il controllo della Camera "avrebbero la possibilità di ostacolare l'agenda di Trump e avviare indagini sulla sua amministrazione".