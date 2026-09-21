ULTIME NOTIZIE 21 SETTEMBRE 2026

Usa, scritte anti-ICE e un migrante ferito ad Austin, in Texas

Austin (Texas), 21 set. (askanews) - Cartelli e scritte sui muri contro l'ICE sono visibili su una strada di Austin, in Texas: è ciò che rimane di una manifestazione contro l'agenzia anti-immigrazione statunitense che si è svolta in città. Secondo le autorità, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che un agente dell'ICE gli ha sparato al petto durante un inseguimento a piedi ad Austin, scrive Afp. Il ferito è stato identificato dal suo avvocato come Wilber Garcés Pérez, un cittadino venezuelano di 28 anni che lavora come fattorino.

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