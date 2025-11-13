Usa, risolto lo Shutdown, torna ad aleggiare lo spettro di Epstein

Roma, 13 nov. (askanews) - Mentre termina lo shutdown durato 43 giorni, il più lungo della storia per gli Usa, si riapre ferocemente un'altra pagina particolarmente complessa per la Casa Bianca e torna ad aleggiare lo spettro più temuto. A più di sette settimane dopo la sua vittoria elettorale speciale, la democratica dell'Arizona Adelita Grijalva ha preso la parola mercoledì alla Camera e ha prestato giuramento, segnando la fine di un duro scontro con il presidente della Camera Mike Johnson, che si era rifiutato di farla eleggere durante lo Shutdown record. E poi ha firmato la petizione per forzare il voto e rendere pubblici i documenti del Dipartimento di Giustizia su Jeffrey Epstein.

Donald Trump "non ha fatto assolutamente nulla di male", ha dichiarato la sua portavoce Karoline Leavitt, in seguito alla pubblicazione di un'e-mail del condannato per reati sessuali Epstein, in cui si affermava che il presidente degli Stati Uniti era a conoscenza delle sue azioni. Epstein aveva affermato che Trump "era a conoscenza delle ragazze" in un'e-mail del 2019 attribuita al finanziere newyorkese, morto in prigione quello stesso anno, e ora resa pubblica.

Intanto Trump attacca i suoi avversari politici per averne pubblicato il testo. "I Democratici stanno cercando di riportare in auge la bufala di Jeffrey Epstein perché farebbero qualsiasi cosa per distogliere l'attenzione da quanto male abbiano fatto sullo Shutdown e su tanti altri argomenti", scrive Trump sulla sua piattaforma social Truth.

Lo spettro di Epstein ha tormentato il presidente Trump e i suoi alleati a Capitol Hill, poiché molti dei suoi sostenitori del MAGA chiedono a gran voce maggiore trasparenza sull'indagine. E ora Grijalva rappresenta la 218esima firma su una petizione bipartisan per il rilascio dei documenti, che consentirà ai legislatori di bypassare Johnson e il suo team dirigenziale e imporre un voto in aula per il rilascio dei documenti. Ha firmato la petizione come primo atto da membro del Congresso.