Usa, Rashida Tlaib con i rabbini al Campidoglio: stop guerra a Gaza

Washington, 14 nov. (askanews) - Rashida Tlaib, l'unica parlamentare degli Stati Uniti di origini palestinesi, ha manifestato a Washington, fuori dal Campidoglio, insieme a un gruppo di rabbini per chiedere un cessate il fuoco definitivo a Gaza.

"Presidente Biden, spero che mi stia ascoltando. Sono coerente nel ripeterlo più e più volte. Deve ascoltare le voci della maggioranza degli americani che chiedono un cessate il fuoco adesso. Quindi, anche oggi, la prego di guardare alla maggioranza dei suoi abitanti, molti dei quali l'hanno sostenuta, che le chiedono di fare ciò che è giusto".

"Quante altre vite serviranno? Quanti altri bambini dovranno essere uccisi? Quante altre famiglie traumatizzate e distrutte? Non c'è nulla di umanitario nel concedere a civili innocenti quattro ore di pausa prima di essere bombardati. Chiediamo la fine della violenza, non una pausa nella violenza. Una pausa umanitaria non è sufficiente".

Presente anche la deputata della sinistra del Partito democratico, Alexandria Ocasio-Cortez:

"I tentativi della gente di chiamarlo 'danno collaterale'. Che termine inconcepibile, danno collaterale, per santificare un'atrocità, per renderla più appetibile al consumo di massa. Non potremo mai accettare un termine del genere. L'uccisione di bambini, l'uccisione di persone innocenti non sarà mai un danno collaterale, mai, è un danno".