Usa, protesta contro centro di detenzione dell'ICE nel New Jersey

Milano, 17 feb. (askanews) - Nella tranquilla comunità rurale di Roxbury, nel New Jersey, un enorme magazzino è al centro di una controversia nazionale. Documenti trapelati di recente suggeriscono che il governo federale stia valutando la possibilità di affittare l'edificio per creare un centro di detenzione dell'ICE in grado di ospitare fino a 1.500 immigrati clandestini prima della loro espulsione.
Questa proposta ha recentemente scatenato proteste fuori dal più grande centro commerciale della città, dove gli attivisti condannano il progetto, mentre altri residenti lo sostengono, citando preoccupazioni per la sicurezza e potenziali benefici economici.