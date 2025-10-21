Usa, Philadelphia si prepara ad accogliere la FIFA World Cup

Londra, 21 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti si stanno preparando ad accogliere un significativo flusso di visitatori per la Fifa World Cup, viene sottolineato alla Brand USA Travel week in corso a Londra. Molte le città protagoniste. Tra loro Philadelphia: ecco come si sta preparando.

"Sono Patti Gillet del Philadelphia Convention and Visitors Bureau. Siamo davvero interessati ad accogliere gli italiani a Philadelphia nel 2025 e nel 2026, non solo per la Coppa del Mondo del 2026, ma anche per tutti i grandi eventi e le attrazioni che abbiamo in città. In effetti, abbiamo ottimi collegamenti con l'Italia in questo momento. Abbiamo voli giornalieri per Roma e voli stagionali per Milano e Napoli. Quindi, in qualsiasi modo possiate arrivare, potete volare direttamente a Philadelphia e, una volta arrivati, siamo la città americana più percorribile a piedi per tre anni consecutivi secondo USA Today. Quindi, una volta arrivati, potrete raggiungere a piedi entrambe le estremità della città in un'ora e mezza: attrazioni, musei, ristoranti, tutto a pochi passi dal vostro hotel".