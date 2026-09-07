Usa, Onu: accertare responsabilità 23 morti in custodia migratoria

Ginevra, 7 set. (askanews) - L'Alto commissario Onu per i diritti umani chiede agli Stati Uniti di fermare i rimpatri verso Paesi dove le persone rischiano danni irreparabili e di fare chiarezza sulle morti in custodia migratoria.

Davanti al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, Volker Turk ha parlato di 23 decessi solo nel 2026 e ha espresso preoccupazione anche per i piani dell'Ice di dotare gli agenti di guanti a scarica elettrica.

"Chiedo agli Stati Uniti - afferma Volker Turk, Alto commissario Onu per i diritti umani - di fermare il rimpatrio di persone verso luoghi dove potrebbero subire un danno irreparabile, compresa Haiti, e di garantire il giusto processo per tutti i trasferimenti verso Paesi terzi. Altre quattro persone sono morte in custodia migratoria negli Stati Uniti dal mio ultimo aggiornamento a questo Consiglio, per un totale di 23 morti solo nel 2026. Deve esserci accertamento delle responsabilità per queste morti. Sono preoccupato che i piani per dotare gli agenti dell'immigrazione di guanti a scarica elettrica aumentino la violenza associata alle loro operazioni".