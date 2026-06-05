Usa, ok del Senato a un piano da 70 miliardi per Ice e Border Patrol

Washington, 5 giu. (askanews) - Il Senato americano ha approvato con 52 voti favorevoli e 47 contrari un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare fino alla fine del mandato di Donald Trump le attività di controllo e repressione dell'immigrazione, in particolare quelle dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e della Border Patrol. Il voto rappresenta una vittoria politica per la Casa Bianca dopo mesi di violenti scontri sulle espulsioni e sul rafforzamento dei controlli alle frontiere.

Ora il provvedimento passa all'esame della Camera dei Rappresentanti che dovrebbe esaminarlo la prossima settimana. L'unica repubblicana a votare contro il testo è stata la senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, mentre tutti i democratici si sono opposti al provvedimento.

Il pacchetto prevede 38,6 miliardi di dollari per l'Ice, 22,6 miliardi per la Border Patrol, 5 miliardi per il Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs) e oltre 100 milioni per le indagini sullo sfruttamento minorile.